Erzurum'da Dilencilere Yönelik Operasyon Başlatıldı

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Erzurum'da dilenci operasyonu

ERZURUM - Erzurum'da dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

Erzurum'da halkın duygularını sömürerek ve rahatsız ederek onlardan para talep eden kişiler konusunda geliştirilen proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla alakalı yapılan açıklamada şöyle denildi; " Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 3 İlçe Belediye Zabıta Ekipleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü katılımı ile oluşturulan denetim ve kontrol ekibi; şahıslara yönelik farklı gün ve saatlerde denetimler yaparak, tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri tesis etmek üzere alan çalışmalarına son sürat devam etmektedirler. Erzurum Valiliğimizin onayı ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Güvenli Erzurum Dilenciliğin Önlenmesi ve Sosyal Destek Projesi kapsamında 19.09.2024 tarihinden bu güne kadar 101 kişiye yasal işlem yapılmış ve 16.191,00 TL kamu hesabına aktarılmıştır. Ayrıca bu kişiler hakkında ilgili paydaş kurumlarca sosyo-ekonomik, eğitim vb. durumları açısından incelemeler yapılarak, bu kişilerin yasal mevzuatlar çerçevesinde her türlü işlemleri kurumlarımızca takip edilmektedir.