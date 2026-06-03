Erzurum'da Doğalgaz İadesi Sorunu Büyüyor - Son Dakika
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Erzurum'da Doğalgaz İadesi Sorunu Büyüyor

Erzurum\'da Doğalgaz İadesi Sorunu Büyüyor
03.06.2026 14:12
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Palen Doğalgaz, aynı gün iki kez tahsil edilen faturayı hala iade etmedi, vatandaş tepki gösterdi.

Erzurum'a doğalgaz dağıtım hizmeti veren Palen Doğalgaz firmasının faturalandırma konusunda sergilediği tutum, eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Aynı gün içerisinde iki kez tahsil edilen doğalgaz faturası bedeli, iade gerçekleşmeyince eleştiri konusu oldu.

Erzurumlu iş adamı Ayhan Buzlak, Nisan ayında gelen 6 bin 900 TL tutarındaki doğalgaz fatura bedelinin, 8 Mayıs'ta hesaplarını kontrol ettiğinde kendisinden aynı gün içerisinde iki kez tahsil edildiğini fark etti. Palen Doğalgaz'ın Erzurum'daki merkezine başvuran Buzlak, yaşananları yetkililere anlattı. Şirket görevlileri tarafından itiraz dilekçesi alınarak resmi işlem başlatıldı ve fazla tahsil edilen tutarın iade edileceği bildirildi. Ancak Haziran ayına girilmesine rağmen ikinci kez tahsil edilen fatura bedeli geri ödenmedi. Bunun üzerine yeniden şirket merkezine giden Buzlak'a, gerekli prosedürlerin devam ettiği bilgisi verildi.

Aradan bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Palen Doğalgaz tarafından iadenin hala yapılmadığını söyleyen Buzlak, işin parasında olmadığını ifade derek, "Çeşitli prosedürleri öne sürerek yatırdığım parayı geri ödemiyorlar. Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? Faturamı yatırmasaydım şimdiye kadar doğalgazımı kesmişlerdi" diye konuştu.

Yaşananlara tepki gösteren Buzlak, "Vatandaşın geciken bir faturasını hemen faiziyle tahsil eden ya da doğalgazını kesen kurum, ödeme yapmaya gelince haftalardır oyalıyor. Faturanın miktarı önemli değil, asıl sorun uygulamanın kendisi. Bu durum kurumsal bir firmaya yakışmıyor. Aynı gün içinde iki kez tahsil edilen bir faturanın iadesi Mayıs ayından bu yana yapılmıyor" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzurum, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Doğalgaz İadesi Sorunu Büyüyor - Son Dakika

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