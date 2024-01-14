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Erzurum'da doğalgaz kaçağı nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı kadın - Son Dakika
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Erzurum'da doğalgaz kaçağı nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı kadın

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hacer Ağsakallı, ocakta süt kaynatırken sütün taşması sonucu ocaktaki ateşi söndürdüğünü fark edemedi. Bu durumdan dolayı sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, gaz irtibatını keserek tedbir aldı. Sağlık görevlileri ise yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

Erzurum\'da doğalgaz kaçağı nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı kadın
14.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:15
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Erzurum'da ocakta süt kaynatmak isteyen yaşlı kadın doğalgaz kaçağı nedeniyle hayatını kaybetti.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi Erenler Sokak'ta beş katlı bir binanın ilk katında tek başına yaşayan Hacer Ağsakallı (80) ısınması için ocağa süt koydu. Sütün taşarak ocaktaki ateşi söndürdüğünü fark edemeyen yaşlı kadın, sızan gazdan zehirlendi. Binada gaz kokusu olduğunu fark eden komşuları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine apartmana polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri geldi. Doğal gaz ekipleri, vakit geçirmeden apartmanın gaz irtibatını keserek tedbir aldı. Bu arada sağlık görevlileri yaptıkları kontrol ve muayenede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hacer Ağsakallı'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını yaptıktan sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da doğalgaz kaçağı nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı kadın - Son Dakika


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