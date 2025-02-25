Erzurum’da Dondurucu Soğuk - Son Dakika
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Erzurum’da Dondurucu Soğuk

Erzurum'da sıcaklık -29.1 dereceye düştü, vatandaşlar sıcak su ile havayı test etti.

25.02.2025 17:12
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Erzurum yine buz kesti: Havaya atılan sıcak su anında kristalleşti

ERZURUM - Erzurum'da soğuk yine etkili olmaya devam ediyor, Karaçoban ilçesinde gece saatlerinde sıcaklık-29.1 dereceye kadar düştü, çeşmeler buz tuttu.

Kent merkezi başta olmak üzere dondurucu havanın etkisinde olan Erzurum'da vatandaşların kaynar su ile soğuk havayı test etti. Havaya serpilen sıcak suyun donarak kristalleştiği anlar güzel görüntüler oluşturdu. Bu arada şehir merkezindeki çeşmeler buz tutarken, vatandaşların araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile önlem aldıkları görüldü.

Düne gece Erzurum'un Karaçoban ilçesi -29.1, Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü -28.4, Erzurum'un Horasan ilçesi -27.7, Erzurum'un Hınıs ilçesi -24,5 Erzurum'un Karayazı ilçesi -24.2 ve Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi -23.7 oldu. Meteoroloji verilerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyretmesi, Rüzgarın ise batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli(40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yaparak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum’da Dondurucu Soğuk - Son Dakika

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