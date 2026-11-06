Erzurum\'da Ekim\'de 3 kişi hayatını kaybetti, 2026\'nın ilk 10 ayında can kaybı 24 oldu

Erzurum'da Ekim'de 3 kişi hayatını kaybetti, 2026'nın ilk 10 ayında can kaybı 24 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da 2026'nın ilk 10 ayında 1508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı, 24 kişi hayatını kaybetti, 2572 kişi yaralandı. Ekim ayındaki 152 kazada ise 3 kişi öldü, 224 kişi yaralandı.
Erzurum'da 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 1 bin 508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 572 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılı Ekim ayında 152 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, 224 kişi yaralandı. Aynı dönemde kentte 268 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.
2026 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 ayında ise Erzurum'da toplam 1 bin 508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 572 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise 2 bin 573 olarak kaydedildi.
Kaynak: İHA
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