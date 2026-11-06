Erzurum'da Ekim'de 3 kişi hayatını kaybetti, 2026'nın ilk 10 ayında can kaybı 24 oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da Ekim'de 3 kişi hayatını kaybetti, 2026'nın ilk 10 ayında can kaybı 24 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da Ekim\'de 3 kişi hayatını kaybetti, 2026\'nın ilk 10 ayında can kaybı 24 oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da 2026'nın ilk 10 ayında 1508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı, 24 kişi hayatını kaybetti, 2572 kişi yaralandı. Ekim ayındaki 152 kazada ise 3 kişi öldü, 224 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 1 bin 508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 572 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılı Ekim ayında 152 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, 224 kişi yaralandı. Aynı dönemde kentte 268 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

2026 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 ayında ise Erzurum'da toplam 1 bin 508 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 572 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise 2 bin 573 olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü3. SayfaOtomobilErzurumTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana “Ben bu köylüyüm“ demiş 8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş
İsrail’de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak İsrail'de muhalefet 67 vekile ulaştı, Herzog kararını pazar günü açıklayacak
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kotü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kotü bitti
09:17
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
08:49
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
08:43
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı
Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
07:54
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 09:37:32. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Ekim'de 3 kişi hayatını kaybetti, 2026'nın ilk 10 ayında can kaybı 24 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android