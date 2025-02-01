Erzurum\'da Emniyet Denetimleri Artırıldı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler araç ve yolculara yönelik denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilinin bitimi ile Erzurum otobüs terminalinde yolculara ve şoförlere yönelik emniyet kemeri denetimi artırıldı. Polis ayrıca lastik denetimlerine de devam ediyor. - ERZURUM