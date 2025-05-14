Erzurum\'da FETÖ Üyesi Yakalandı

Jandarma Erzurum'da yaptığı çalışma ve operasyonlarda hakkında arama kararı olan şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu 12 Mayıs 2025 tarihinde Yakutiye ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahsın tutuklanmasını müteakip Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM