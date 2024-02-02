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Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütüne Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütüne Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı

Erzurum\'da Fetullahçı Terör Örgütüne Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik olarak Bylock isimli kriptolu haberleşme programı kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

02.02.2024 11:52  Güncelleme: 11:53
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda Bylock isimli kriptolu haberleşme programı kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarda; Bylock isimli kriptolu haberleşme programı kullandıkları tespit edilen E.A. ve H.Ö. ile örgütün öğrenci yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.D. (kamuda aktif hemşire) olmak üzere, toplam 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından alınan talimat gereği serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütüne Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütüne Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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