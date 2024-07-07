Erzurum'da Gençler Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika
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Erzurum'da Gençler Arasında Kanlı Kavga

Erzurum'da iki genç grup arasında çıkan kavgada bir genç göğsünden, sırtından ve koltuk altından yaralandı. Polis ile şüpheliler arasında kent merkezinde uzun bir süre kovalamaca yaşandı. Olayda yaralanan genç hastanede tedavi altına alınırken, polis soruşturmasını sürdürüyor.

07.07.2024 17:25
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Erzurum'da iki grup genç arasında başlayan kavgada kan aktı, polis ile şüpheliler arasında kent merkezinde uzun bir süre kovalamaca yaşandı.

Erzurum Lala Paşa Mahallesi Kara Veli Sokak'ta meydana gelen ve kanla sonuçlanan kavgada D.Y. (14) göğsünden, sırtından ve koltuk altından yaralandı. Alınan bilgiye göre; iki genç grup arasında Eski Numune Hastanesi'nin bulunduğu alandaki parkta başlayan tartışma büyüdü ve gruptan Ö.G. (17) isimli şüpheli "sallama" olarak tabir edilen döner bıçağı ile D.Y.'ye saldırdı. Parkta başlayan kavga gençlerin kaçışmasıyla çevredeki mağazalara ve apartmanlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralanan D.Y. (14) saklandığı apartman girişinden sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından sedye ile alınarak hastaneye götürüldü. Bu arada; olayda şüpheli olarak tespit edilen Ö.G. ve arkadaşları ara sokaklara kaçarak izlerini kaybetmeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin dikkatli ve özenli çalışması sonucunda; şüpheliler bir ara sokakta kıskıvrak yakaladı. Daha sonra da şüphelilerden birisi olayda kullanılan döner bıçağının yerini polise gösterdi. Erzurum Garı'na yakın bir alandan polis bulduğu ve yaklaşık bir metre boyundaki döner bıçağı olayın dehşetini anlatmaya yetiyordu.

Olayda yaralanan D.Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Gençler Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika

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