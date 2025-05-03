Erzurum\'da Geniş Güvenlik Denetimleri

Erzurum polisi 2025 Nisan ayı içinde yaptığı denetimlerde 141 bin 576 şahıs ve 26 bin 810 aracı sorguladı.

1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 141 bin 576 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 269 bin 810 araç denetlenirken, umuma açık bin 395 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde bin 492, metruk binalarda 2 bin 863 denetim gerçekleştirildi. 353 araca cezai işlem uygulandı. 378 kişi bakayadan ve aranan 161 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 105 narkotik madde operasyonunda 31423,23 gram narkotik madde ele geçirildi. 4'ü kurusıkı, 11 tabanca, 3 av tüfeği, 313 fişek ve 103 maksat dışı bıçak ele geçirildi. - ERZURUM