Erzurum'da İnşaat Yangını Korkuttu

Erzurum'da korkutan inşaat yangını

ERZURUM - Erzurum'da bir inşaatta meydana gelen yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Erzurum'un Aziziye İlçesi Dadaşkent semti Fazilet Sokakta bir inşaatta kullanılan kereste ve inşaat malzemeleri henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde tutuştu. Yükselen alevler ve duman bir anda çevreyi sarmaya başladı. Yangınına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Organize İtfaiye ekipleri müdahale etti. Önce alevleri söndüren ve yangını kontrol altına alan ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangından etkilenen bir prefabrik kulübe de kullanılmaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.