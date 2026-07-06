Pirinkayalar Tüneli çıkışında otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Pirinkayalar Tüneli çıkışında otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Pirinkayalar Tüneli çıkışında otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
06.07.2026 11:20  Güncelleme: 11:24
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde Pirinkayalar Tüneli çıkışında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan Pirinkayalar Tüneli çıkışında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erzurum Artvin kara yolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, tünel çıkışındaki virajda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da demir yığınına dönerken, otomobillerde bulunan vatandaşlar araç içinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren titiz çalışması sonucu sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralıdan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu ve ağır olduğu, 1 yaralının ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Erzurum - Artvin kara yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Pirinkayalar, Uzundere, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Erzurum, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pirinkayalar Tüneli çıkışında otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pirinkayalar Tüneli çıkışında otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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