Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında gelen soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Tortum ilçesinde lastik tamircisinin üzerine düşen kar kütlesi korkuttu.
Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntülerde; oto lastik tamircisi Kahraman Kaya'nın (40) üzerine çalışırken bir anda çatıdan kar kütlelerinin geldiği görüldü. Üzerine gelen kar kütlesi nedeniyle kısa süre sendeleyen ve şaşkınlığını gizleyemeyen oto lastik tamircisi, daha sonra tekrar işine döndü.
Yetkililer Erzurum'da yaklaşık 3 kesintisiz devam eden kar yağışı sonrası çatılarda biriken karlardan dolayı vatandaşları uyardı. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da Kar Kütlesi Lastik Tamircisini Korkuttu - Son Dakika
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