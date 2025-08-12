Erzurum'da Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Erzurum'da Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzurum\'da Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
12.08.2025 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da tartışma sonucu çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Erzurum'da tartışmayla başlayan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta iki grup arasında belirlenemeyen şekilde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada A.Y. göğsünden, E.Y. ise sırtından bıçaklandı. Bu arada olay yerine yakın bölgede bulunan ve kavgaya müdahale etmek isteyen bekçi elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ambulanslarla yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalede, yaralılardan A.Y. hayatını kaybetti. Yaralılardan E.Y.'nin durumunun ağır, bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma açtı, olaya karışan şüphelilerle ilgili gözaltı çalışması başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Palandöken, Politika, 3-sayfa, erzurum, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Bülent Ersoy’dan meslektaşlarına ağır gönderme Bülent Ersoy'dan meslektaşlarına ağır gönderme
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Ofisinde çıplak gezip kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi Ofisinde çıplak gezip kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu 6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

09:24
Bakan Yumaklı: Dört bölgede yangın kontrol altında
Bakan Yumaklı: Dört bölgede yangın kontrol altında
08:13
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
07:40
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:50
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
13:44
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
13:39
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:10
Resmi teklif yapıldı bile Süper Lig devinden Zinchenko bombası
Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devinden Zinchenko bombası
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 09:39:12. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.