Erzurum\'da Kaza: 3 Yaralı

Erzurum Hava Limanı yolu üzerinde meydana gelen kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

İki aracın karıştığı kazaya ihbar üzerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. 25 AEJ 124 plakalı araç ile 25 ACN 692 plakalı araçların karıştığı kazada itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı önlem aldı. Yaralılar ambülanslarla hastaneye kaldırılırdı.

Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - ERZURUM