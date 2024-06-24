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Erzurum'da kuzenini kaza kurşunuyla vurdu

ERZURUM - Erzurum'da öğlen saatlerinde meydana gelen silah kazasında yürekler ağza geldi. Kuzeninin kazara vurduğu çocuk yaralandı.

Yakutiye İlçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde bir apartman dairesinden silah patlama sesini duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine 112 unsurları sevk edilirken polis harekete geçti. Alınan bilgilere göre; H.İ.T isimli çocuk babasına ait silahla oynarken silah bir anda ateş aldı ve yanındaki kuzeni N.T. isimli çocuğun başından yaralanmasına sebep oldu. Apartmana gelen sağlık görevlileri kanlar içindeki N.T.'ye ilk müdahale sonrası ambülans ile hastaneye götürdü.

Yaralanan N.T.'nin hayati tehlikesi olmadığı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.