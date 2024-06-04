Erzurum'da metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da metruk binada çıkan yangın korkuttu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde metruk binada çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Mahalle sakinlerinden Kenan Keser, yangının ilk çıktığı anda patlama sesi duyduğunu belirterek, 'Bina bir anda alevler aldı. 112 ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti' dedi.

04.06.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metruk binada korkutan yangın

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde metruk binada çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Rabiana Mahallesi'nde bulunan metruk binada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altı4na alarak çevre binalara sıçramadan yangını söndürmeyi başardı.

Mahalle sakinlerinden Kenan Keser, yangının ilk çıktığı anda patlama sesi duyduğunu belirterek, "Bina bir anda alevler aldı. 112 ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti" dedi.

Kaynak: İHA

Yakutiye, İtfaiye, Erzurum, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:30 Okan Buruk’un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı Okan Buruk'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı
09:24 6 haftalık bebeğin korkunç sonu 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti 6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti
08:55 Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:11:35. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement