Erzurum'da metruk binada çıkan yangın korkuttu

Metruk binada korkutan yangın
ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde metruk binada çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Rabiana Mahallesi'nde bulunan metruk binada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altı4na alarak çevre binalara sıçramadan yangını söndürmeyi başardı.
Mahalle sakinlerinden Kenan Keser, yangının ilk çıktığı anda patlama sesi duyduğunu belirterek, "Bina bir anda alevler aldı. 112 ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti" dedi.
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