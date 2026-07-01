Erzurum'da Narkotik Operasyonları: 487 Gözaltı - Son Dakika
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Erzurum'da Narkotik Operasyonları: 487 Gözaltı

Erzurum\'da Narkotik Operasyonları: 487 Gözaltı
01.07.2026 15:47
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Haziran'da 36 narkotik operasyonu yapıldı, 28 ton uyuşturucu madde ele geçirildi, 487 kişi yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen 36 narkotik operasyonunda 28 bin 36,02 gram narkotik madde ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 487 kişi yakalanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 422 aranan şahıs da ekiplerce yakalanarak adli işlemlere tabi tutuldu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ilçeler, sabit uygulama noktaları, Asayiş Şube Müdürlüğü, icracı şube müdürlükleri ile dış ilçe müdürlükleri ve amirliklerinin katılımıyla 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kapsamlı denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Kent genelindeki uygulamalarda toplam 174 bin 618 şahıs sorgulanırken, 35 bin 795 araç denetlendi. Ayrıca bin 381 umuma açık iş yeri denetlenirken, bin 249 park ve bahçe ile bin 528 metruk bina kontrol edildi.

Suç unsurlarına yönelik operasyonlarda ise 9 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 62 maksadı dışında kullanılan bıçak ve 675 fişek ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonların il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Narkotik Operasyonları: 487 Gözaltı - Son Dakika

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