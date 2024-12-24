Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 7,6 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 7,6 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

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Erzurum'da narkotik operasyonda 7,6 kg metamfetamin ve para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

24.12.2024 17:01
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Erzurum'da narkotik operasyonu

ERZURUM - Erzurum'da yapılan operasyonda 7 kilo 600 gram metamfetamin yakalandı, bir kişi tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 7 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ve bin 650 TL, 200 USD ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen İran uyruklu M.Z. isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

Erzurum\'da Narkotik Operasyonu: 7,6 kg Metamfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 7,6 kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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