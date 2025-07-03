Erzurum\'da Özel Jet Kazası: Hicran Kaya Ameliyata Alındı

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Erzurum-Bayburt- Rize sınırında özel jetin düşmesi sonucu yaralanan Hicran Kaya'nın acil olarak ameliyata alındığını açıkladı.

Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, yaşanan uçak kazasının ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilenn 51 yaşındaki yolcu Hicran Kaya'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Doç. Dr. Tör, "Hastaneye ulaştığında genel durumu orta-kötü olarak değerlendirilmiş, bilinci açık ve hayati bulguları (nabız, tansiyon, solunum gibi) stabildi. Yapılan görüntüleme (röntgen ve tomografi) sonuçlarına göre hastanın sırt ve bel omurlarında (torakal ve lomber vertebralar) kırıklar, ayrıca sırt bölgesindeki kaburgalarında (torakal kostalar) da kırıklar tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde cilt yüzeyinde açılmalar (lazerasyonlar) ve ezilmeler (ekimozlar) mevcuttur. Hasta, beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji) ile göğüs cerrahisi uzmanları tarafından değerlendirilmiş ve beyin cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edilebilir bulunarak, acil olarak ameliyata alınmıştır. Travmanın (kazanın yol açtığı iç ve dış hasarların) etkileri açısından kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erkendir. Hastanın hayati tehlikesi devam etmekte olup, tüm tedavi süreci Erzurum Şehir Hastanesi uzman ekipleri tarafından yakından takip edilmektedir. Hastamıza acil şifalar, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kazada hayatını kaybeden pilotumuza Allah'tan rahmet diliyoruz' dedi. - ERZURUM