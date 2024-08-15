Erzurum'da park yangınıyla ilgili soruşturma tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da park yangınıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Erzurum\'da park yangınıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan bir parkta meydana gelen yangınla ilgili soruşturma tamamlandı. Yangına sebebiyet veren şahıslar tespit edilerek adli mercilere sevk edildi.

15.08.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Aziziye ilçesi içinde bulunan bir parkta meydana gelen yangınla ilgili soruşturma tamamlandı.

Aziziye Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sağlıklı Yürüyüş-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkında geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında; yangına sebebiyet veren şahıslar tespit edilerek adli mercilere sevk edilmiş ve haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Titizlikle yürütülen ve kısa sürede sonuçlandırılan soruşturma dolayısıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü ile Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğümüze; yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Yangın sonrası meydana gelen tahribatın en kısa sürede giderileceği parkımız, ilçemizin ve çocuklarımızın güvenilir adresi olmaya devam edecek." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

3-sayfa, Aziziye, erzurum, Soruşturma, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da park yangınıyla ilgili soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
07:30 AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
15:16 Çin’de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi Çin'de üretilen ve 2 ton yük taşıyabilen insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
15:00 Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi Evsizlere dağıttıkları şekerden çıkanlar ülkeyi alarma geçirdi
14:57 UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Çekya farkı açıyor UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Çekya farkı açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 09:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da park yangınıyla ilgili soruşturma tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement