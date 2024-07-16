Erzurum'da PKK operasyonu: Rus uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da PKK operasyonu: Rus uyruklu şahıs yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Erzurum polisi tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen bir Rus uyruklu kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Rusya'da faaliyet gösteren PKK/KCK yapılanmasında yer aldığı tespit edilen N.O.P. isimli şahıs, Aşkale İlçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

16.07.2024 18:20
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Erzurum'da PKK operasyonu: Rus uyruklu şahıs yakalandı

ERZURUM - Milli İstihbarat Teşkilatı ve Erzurum polisi ortaklaşa yaptığı operasyonda PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Rus uyruklu bir kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün Rusya Ülkesinde bulunan yapılanmalarında faaliyet yürüttüğü tespit edilen, Rusya Federasyonu Uyruklu, N.O.P. isimli şahıs, Aşkale İlçesinde yapılan operasyonel çalışma neticesi yakalanarak gözaltına alındı.

N.O.P. isimli şahıs hakkında TEM Şube Müdürlüğünce gerekli işlemlerin tamamlanması akabinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs adli mercilerce yapılan sorgulamaların ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da PKK operasyonu: Rus uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

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