Erzurum'da polisin tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika
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Erzurum'da polisin tatbikatı gerçeği aratmadı

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Erzurum'un Hınıs ilçesinde çevik kuvvetin toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı. Hınıs İlçesi Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan çevik kuvvet grup amirliği, muhtemel olaylara müdahalede gerçekçi bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta personelin performansı, gerçek olaylardan farksızdı ve toplumsal olaylara müdahale eğitimi de verildi.

19.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:11
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Erzurum'da polisin tatbikatı gerçeği aratmadı

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde çevik kuvvetin toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.

Erzurum'un Hınıs İlçesi Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 12 personelden oluşan çevik kuvvet grup amirliği kuruldu. Kurulan ekibin muhteme olaylara müdahalede hareket tarzı bir tatbikatla gerçekleştirildi. Personelin tatbikattaki görüntüleri gerçeği aratmayacak sahneleri ortaya çıkardı Personele toplumsal olaylara müdahale eğitimi de verildi.

Erzurum\'da polisin tatbikatı gerçeği aratmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da polisin tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

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