Erzurum\'da sanal devriyede 25 şahsa adli işlem başlatıldı, 287 site engellendi

Erzurum'da jandarma ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Eylül ayında tespit edilen 25 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında sosyal medya platformları ve internet adresleri üzerinde teknik takip ve araştırma çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1, Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet eden 5, halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işleyen 2, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret eden 4 ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu işleyen 13 şahıs olmak üzere toplam 25 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Siber ortamda suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik çalışmalarda ise yasa dışı bahis ve kumar içerdiği tespit edilen 287 internet sitesi ve sosyal medya hesabı hakkında Siber Güvenlik Başkanlığına bildirimde bulunuldu. Söz konusu içeriklerin erişime engellenmesi sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamada yasa dışı bahis, kumar ve siber dolandırıcılık konularında vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin de devam ettiği bildirildi.