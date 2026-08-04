Erzurum'da Suçlulara Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Suçlulara Geçit Yok

Erzurum\'da Suçlulara Geçit Yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet, Temmuz'da 102 bin kişinin GBT sorguladı, aranan 345 şahıs yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayı boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği yoğun denetim ve operasyonlarla suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda 100 binden fazla şahsın GBT sorgusu yapılırken, çok sayıda aranan şahıs yakalandı ve uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü; Merkez İlçeler, Asayiş Şube Müdürlüğü, icracı şube müdürlükleri, dış ilçe müdürlükleri ve amirliklerince 1 Temmuz - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen faaliyetlerin bilançosunu açıkladı.

102 Bin Şahıs Sorgulandı, Adeta Kuş Uçurtulmadı

Erzurum polisinin kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde tam 102 bin 522 şahsın sorgulaması yapıldı. Yol uygulamalarında 15 bin 291 araç didik didik aranırken, vatandaşların huzurla vakit geçirdiği 1.116 park ve bahçe ile suç odaklarının barınabileceği 1.206 metruk bina tek tek kontrol edildi. Esnaf ve vatandaşların güvenliği için de 984 umuma açık işyeri denetimden geçirildi.

Aranan 345 Şahıs Kapsama Alındı

Yapılan sıkı takipler ve GBT sorgulamaları neticesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 345 aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Ayrıca askerlik görevini yerine getirmeyen 247 bakaya şahıs da denetimler esnasında yakalandı.

Zehir Tacirlerine ve Silahlanmaya Darbe

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Temmuz ayı içerisinde 26 ayrı narkotik olayı aydınlatıldı. Bu operasyonlarda 504.68 gram narkotik madde ele geçirilerek zehir tacirlerine darbe vuruldu. Kent güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı silahlanmaya yönelik çalışmalarda ise; 7 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 99 adet fişek ve suçta kullanılma ihtimali bulunan 26 adet maksat dışı bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum'un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Suçlulara Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
İran’da ’İsrail idamları’ devam ediyor: Telegram grubu ele verdi İran’da 'İsrail idamları' devam ediyor: Telegram grubu ele verdi
Türkiye’nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Trump’ın müzakere sözlerine İran’dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz

09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:47
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic bombası İlk teklif yapıldı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
08:08
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 09:59:21. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Suçlulara Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.