Tarihi taş ambarlarda yangın
Yangına çok sayıda ekip ile müdahale ediliyor
ERZURUM - Erzurum'da tarihi taş ambalarda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Milli Savunma Bakanlığına ait İç Tedarik Bölge Başkanlığına ait ve geçmişte depo olarak kullanılan tarihi binadan çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde bulunan tarihi binadan çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Çatının da alevlere teslim olduğu yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Bu arada trafik ekipleri bölgedeki tüm yolları araç trafiğine kapattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da Tarihi Taş Ambarlarda Yangın Çıktı - Son Dakika
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