Erzurum'da Tartıştığı Babasını Silahla Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Erzurum'da Tartıştığı Babasını Silahla Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Erzurum\'da Tartıştığı Babasını Silahla Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir iş merkezinde çıkan tartışmada M.T.A. isimli şüpheli, babasını silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

23.05.2024 15:24
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Erzurum'da tartıştığı babasını silahla vuran M.T.A. polisteki gözaltı işlemleri sonrası adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre; Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde iş merkezinde bulunan ofiste baba Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 ve polis ekipleri babanın ofiste hayatını kaybettiğini belirledi.

M.T.A. gözaltına alınırken babanın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Poliste sorgusu tamamlanan M.T.A. tutuklanma istemiyle Erzurum Adliyesine sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Tartıştığı Babasını Silahla Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Tartıştığı Babasını Silahla Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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