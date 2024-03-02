Erzurum'da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı
ERZURUM - Erzurum'da polisin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, il genelinde tefecilik ve yağma suçlarının önlenmesine yönelik olarak KOM Şube Müdürlüğümüzce Pasinler İlçesinde ikamet eden şüpheli şahsa yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sekiz şüpheli şahsın yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 1 şahsın cezaevinde oluğu tespit edilirken 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 1 şahıs savcı talimatına istinaden işlemlerinin ardından emniyet biriminden serbest bırakıldı. Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Burak Aşkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
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Bahçelievler'de bir kişi, lüks otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 adet tabanca bulundu. Şahsın kimliği henüz belirlenemedi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesinde yapılan operasyonda 55 kg toz esrar ve 2.5 kg kubar esrar olmak üzere toplamda 57 kg 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.
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