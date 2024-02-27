Tefecilere yönelik operasyon: Erzurum'da 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tefecilere yönelik operasyon: Erzurum'da 6 kişi gözaltına alındı

Tefecilere yönelik operasyon: Erzurum\'da 6 kişi gözaltına alındı

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 56 ilde gerçekleştirilen 'KAFES-49' operasyonları kapsamında Erzurum'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda bir tabanca, senetler ve alacak bilgilerinin bulunduğu bir defter ele geçirildi.

27.02.2024 12:55  Güncelleme: 13:13
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Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 56 ilde mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı "KAFES-49" operasyonları çerçevesinde Erzurum'da 6 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Erzurum'da tefecilik suçuna yönelik KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı ve projeli dosya kapsamında; Pasinler ilçesinde bu gün yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Tefecilik ve kasten yaralama suç kaydı bulunan Ş.A. (30), kasten yaralama suç kaydı bulunan S.A. (28), kasten yaralama suç kaydı bulunan S.A. (22), S.A. (29), .. (51), ve N.K. (47) yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve buna ait 34 fişek, 22 adet boş senet, 3 adet dolu senet, 1 adet isim ve alacak bilgilerinin bulunduğu defter ele geçirildi - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tefecilere yönelik operasyon: Erzurum'da 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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