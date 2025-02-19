Erzurum'da Terör Propagandası Operasyonu - Son Dakika
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Erzurum'da Terör Propagandası Operasyonu

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Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 şahsa yönelik operasyon yapıldı.

19.02.2025 20:09
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Sosyal medyada terör örgütü propagandasına operasyon

ERZURUM - Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri, sosyal medya platformları üzerinden kullanmış oldukları hesaplar aracılığıyla "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçunu içerir paylaşım yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyonel faaliyet gerçekleştirildi. Son operasyonda M.G. ve F.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan; F.A Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakılırken, M.G. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Terör Propagandası Operasyonu - Son Dakika

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