Erzurum'da Tır Kazası: Direksiyon Kontrolü Kaybedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da Tır Kazası: Direksiyon Kontrolü Kaybedildi

Erzurum\'da Tır Kazası: Direksiyon Kontrolü Kaybedildi

Uzundere'de tır sürücüsü yağış nedeniyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

30.04.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, tünel çıkışında İran uyruklu tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tırın çekici kısmı dorsesiyle çarpışarak hasar gördü.

Kaza, Uzundere ilçesi Pirinkayalar Tüneli çıkışında meydana geldi. İran uyruklu bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda makaslayan tırın mazot deposu delindi, yola mazot döküldü. Kazada, tırın çekici kısmı dorsesiyle çarpışarak hasar gördü. Karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kaza sonrası büyük şok yaşayan sürücünün bir süre kendine gelemediği ve yürümekte güçlük çektiği gözlendi. Olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar tırın hasar gören bölümlerini çekiçlerle düzelterek aracı güvenli bir noktaya almayı başardı. Jandarma trafik ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Tır şoförü, yoğun yağış sonrası zeminin kayganlaşması sonucu aracın kontrolünü kaybettiğini ve dorsenin boş olmasının savrulmayı artırdığını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Uzundere, erzurum, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, Kaza, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Tır Kazası: Direksiyon Kontrolü Kaybedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:14:36. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Tır Kazası: Direksiyon Kontrolü Kaybedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.