Erzurum\'da Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde konuşan Vali Aydın Baruş, 3 Şubat 2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Güvenli Sistem Yaklaşımı" çerçevesinde trafik güvenliği unsurlarının güçlendirilmesi, 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki can kaybı ve ciddi yaralanmaların yüzde 50 oranında azaltılması, 2050 yılı itibarıyla ise sıfırlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Vali Baruş, 2021-2023 dönemi Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı uygulama sürecinin tamamlandığını, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın ise 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirterek; plan kapsamında 41 amaç, 104 hedef ve 518 performans göstergesinin belirlendiğini, bu göstergelerin 199'unun il düzeyinde yürütüldüğünü kaydetti.

Vali Baruş konuşmasında; Valilik koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü sekretaryasında ve ilgili tüm kurumların katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında trafik güvenliğinin artırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, riskli yol kesimlerinin iyileştirilmesi, veri temelli denetim ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Toplantıda; Erzurum'da meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının detaylı şekilde analiz edilmesi, kara noktalar ve riskli yol kesimlerinde müşterek saha inceleme çalışmalarının yürütülmesi, okul çevreleri, hastane bölgeleri, üniversite aksları ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda 30 kilometre/saat hız yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi hususlarında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca incinebilir yol kullanıcılarına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerinin artırılması, performans göstergelerine ilişkin veri girişlerinin düzenli ve ölçülebilir şekilde sisteme işlenmesi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüs yerleşkesinde trafik güvenliğine yönelik kamera tabanlı tespit ve bildirim sistemine ilişkin teknik ve idari çalışmalar ele alındı. - ERZURUM