Erzurum\'da trafik kazaları ilk 10 ayda 33 ölü ve 2 bin 947 yaralı bıraktı

Erzurum'da trafik kazaları ilk 10 ayda 33 ölü ve 2 bin 947 yaralı bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 2026'nın ilk 10 ayında yaşanan 1 bin 714 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası 33 can kaybına, 2 bin 947 yaralanmaya yol açtı. Ekim verilerine göre ise 174 kazada 4 kişi öldü, 258 kişi yaralandı.
Erzurum'da 2026 yılının ilk 10 ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 1 bin 714 ölümlü-yaralanmalı trafik kazasında 33 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 947 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, Erzurum'da 2026 yılı Ekim ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 174 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 258 kişi yaralandı. Aynı dönemde kent genelinde 296 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.
2026 yılının Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 ayında ise polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 1 bin 714 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 33 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 947 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise 2 bin 760 olarak kaydedildi.
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