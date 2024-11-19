Erzurum\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını kaybetti.

Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde Selman Cömert'in (24) kullandığı 25 ADZ 438 plakalı motosiklet, halk otobüsünün altına devrildi. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alvarlı Mehmet Efendi Caddesi kavşağında, Burhanettin K. idaresindeki 25 H 0054 plakalı halk otobüsünün altına devrilen motosiklet sürücüsü Selman Cömert ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambülans ile hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere yaşamını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor. - ERZURUM