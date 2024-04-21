Erzurum\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Artvin karayolu Güzelyayla Geçidi'nde M.D. yönetimindeki 16 AF 158 plakalı pikap ile karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM
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Düzce'de virajı alamayan bir kurye yola savruldu ve kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Şahin D., Bayraktepe mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Şahin D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kilis'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda duran iki yayaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan çocuk ise gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
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