Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Erzurum\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Erzurum-Artvin karayolu Güzelyayla Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında, M.D. yönetimindeki pikap ile A.D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

21.04.2024 21:31
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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Artvin karayolu Güzelyayla Geçidi'nde M.D. yönetimindeki 16 AF 158 plakalı pikap ile karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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