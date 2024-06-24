Erzurum'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Erzurum\'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Hacdan dönen akrabalarını karşıladıktan sonra evlerine dönen aile, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yaralılar helikopter ve kara ambulansı ile Erzurum'a kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavileri Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

24.06.2024 09:33
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Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hacdan dönen akrabalarını karşıladıktan sonra evlerine dönen aile Erzurum - Tekman karayolu Hürriyet Mahallesi yatılı bölge okulu yakınlarında sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yola devrildi. Kaza sonrası yaralılar bölgeye gelen 112 helikopter ve kara ambulansı ile Erzurum'a kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesindeki tedavilerine devam ediliyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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