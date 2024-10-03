Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 111 Gözaltı - Son Dakika
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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 111 Gözaltı

Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 111 Gözaltı

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 111 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 milyon kenevir ele geçirildi.

03.10.2024 15:43
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Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 111 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilimiz genelinde 01-30 Eylül 2024 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti, kullanma ve nakline yönelik Narkotik Madde Arama Köpekleri Zula ve Saz ile yapılan çalışmalarda; 2 milyon 172 bin 318 kök kenevir bitkisi,130 kilo 30 gram kubar esrar, 25 kilo 30 gram skunk ele geçirilirken operasyon kapsamında 111 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "Zehir tacirlerinin gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Mücadelemize azim ve kararlılıkla aralıksız devam edeceğiz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 111 Gözaltı - Son Dakika

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