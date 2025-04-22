Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum\'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'da otobüste 4.05 kg metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

22.04.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu otobüsünde bir yolcuya ait valizde zulalanmış vaziyette 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ve Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) HERA ile yapılan çalışmalar kapsamında; 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ve 2 bin 735 TL suç unsuru para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen G.M.K (48) tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, Narkotik, erzurum, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu
Öldürülen Elif Kırav’ın annesi: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor Öldürülen Elif Kırav'ın annesi: Polis ben böyle cinayet görmedim diyor
Şevval Sam: Meslek hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri Şevval Sam: Meslek hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri
Modifiye festivalinde drift atan Tofaş alev aldı Modifiye festivalinde drift atan Tofaş alev aldı
Federasyondan açıklama var Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi Federasyondan açıklama var! Bugün oynanacak tüm maçlar ertelendi
Galatasaray’a Konyaspor maçı öncesi kötü haber Galatasaray'a Konyaspor maçı öncesi kötü haber
88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis’in son sözleri 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son sözleri
Ünlü oyuncu 47 yaşında yedinci kez anne oldu Ünlü oyuncu 47 yaşında yedinci kez anne oldu
Önder’siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı Tedavi görüyor Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde 30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde
Ziraat Türkiye Kupası’nın hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu

10:17 Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor Primlerin 3’te birini devlet ödeyecek Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
10:17 Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
10:04 Vatikan’da Papa Franciscus’un odaları mühürlendi Vatikan'da Papa Franciscus'un odaları mühürlendi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
14:33 Ayşe Mine ameliyat masasına yattı Tam beş saat sürdü Ayşe Mine ameliyat masasına yattı! Tam beş saat sürdü
14:28 Apartmanı saran kokunun ardından vahşet çıktı Apartmanı saran kokunun ardından vahşet çıktı
14:23 Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi
14:21 Arda Turan’dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Francis için taziye mesajı Gazze vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti
14:04 Ege’de korkulu bekleyiş Meşhur ada her an su altında kalabilir Ege'de korkulu bekleyiş! Meşhur ada her an su altında kalabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 10:54:16. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement