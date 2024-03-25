Erzurum\'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İzmir'de market sahibi çifti vurdu: Hırsızlık iddiasıyla evlerine kadar takip etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir market sahibi, marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evlerine kadar takip etti ve tartışmanın ardından tabancayla ateş ederek çifti yaraladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, market sahibinin de hırsızlık suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.