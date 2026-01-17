Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den yangın açıklaması: "Allah milletimize böyle acılar yaşatmasın" - Son Dakika
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den yangın açıklaması: "Allah milletimize böyle acılar yaşatmasın"

17.01.2026 16:10  Güncelleme: 16:17
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye ilçesinde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da iki kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı yangın sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Vali Çiftçi yaptığı açıklamada, "Yakutiye ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde saat 12: 30'da çıkan yangın şu an itibariyle tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın haberinin alınmasıyla beraber buraya Büyükşehir Belediyemizin, çevre belediyelerin itfaiye ekipleri, Orman Teşkilatımıza ait su tankerleri, yine TOMA araçlarımız ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait köpük sıkma araçları bölgeye sevk edilmiş ve yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışmanın neticesinde şu anda yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

2 vatandaşımız vefat eti

Yangından etkilenen toplam 8 vatandaş bulunduğunu ifade eden Vali Çiftçi, "Bunlardan 6 tanesi hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. Maalesef 2 vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuşmuş durumda. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Buradaki çalışmaların özverili bir şekilde yürütülmesinden dolayı İtfaiye Daire Başkanlığımıza, Polis Teşkilatımıza, sağlık ekiplerimize, Devlet Hava Meydanları'nın personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah milletimize böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

30 araç söndürme çalışmalarına katıldı

Vali Mustafa Çiftçi, "Yangının kontrol altına alınmasında toplam 30 tane aracımız görev yapmış durumda. Bunlardan 25 tanesi itfaiye aracı, TOMA araçlarımız, köpük sıkma araçlarımız ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün su tankerleri olmak üzere tüm emeği geçen personelimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

