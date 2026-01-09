Mahallede korkutan yangın

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.30 sıralarında Mustafa Kargın'a ait ev, ahır, samanlık ve tandır damında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Karayolları Bakım Evi bekçisi, durumu mahalle muhtarına bildirerek vatandaşları uyardı.

İhbar üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve eklentiler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında, Uzundere ilçesinde ikamet eden Mustafa Kargın'ın evi yazlık olarak kullandığı, yangın sırasında ev ve ahırın boş olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM