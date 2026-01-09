Mahallede korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mahallede korkutan yangın

Mahallede korkutan yangın
09.01.2026 12:06  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, bir ev ve eklentilerine zarar verdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.30 sıralarında Mustafa Kargın'a ait ev, ahır, samanlık ve tandır damında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Karayolları Bakım Evi bekçisi, durumu mahalle muhtarına bildirerek vatandaşları uyardı.

İhbar üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve eklentiler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında, Uzundere ilçesinde ikamet eden Mustafa Kargın'ın evi yazlık olarak kullandığı, yangın sırasında ev ve ahırın boş olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Uzundere, Erzurum, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mahallede korkutan yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:53:26. #7.11#
SON DAKİKA: Mahallede korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.