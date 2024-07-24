Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yolcu minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüse çarptıktan sonra yan yatan minibüste bulunan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazada üç araçta maddi hasar meydana geldi ve yol kısa süreli trafiğe kapandı.

24.07.2024 09:28
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pasinler istikametinden Erzurum istikametine seyir halindeki yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden otobüse çarptıktan sonra yan yattı. Yan yatan minibüste bulunan yaralı iki yolcu aracın üzerinden vatandaşlar tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Üç araçta maddi hasar oluşurken yol kısa süreli trafiğe kapandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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