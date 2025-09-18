Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: Can Pazarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: Can Pazarı

Erzurum\'da Zincirleme Trafik Kazası: Can Pazarı
18.09.2025 09:17  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücülere müdahale etti.

Erzurum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası 25 AEU 420 ve 25 AER 556 plakalı otomobil ile 25 ABP 906 plakalı ticari araç zincirlemeli olarak kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan sürücülere müdahale etti. Yaralılar ambülanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Palandöken, Güvenlik, İtfaiye, erzurum, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: Can Pazarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:40:12. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: Can Pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.