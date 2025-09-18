Erzurum\'da Zincirleme Trafik Kazası: Can Pazarı

Erzurum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası 25 AEU 420 ve 25 AER 556 plakalı otomobil ile 25 ABP 906 plakalı ticari araç zincirlemeli olarak kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan sürücülere müdahale etti. Yaralılar ambülanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. - ERZURUM