Erzurum Dadaşkent yolunda kaygan zemin 5 aracı zincirleme kazaya sürükledi - Son Dakika
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Erzurum Dadaşkent yolunda kaygan zemin 5 aracı zincirleme kazaya sürükledi

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Erzurum Dadaşkent yolunda kaygan zemin 5 aracı zincirleme kazaya sürükledi
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Erzurum ile Dadaşkent yolu üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sabah 09.30 sıralarında 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Can kaybı yaşanmayan kazada araçlarda maddi hasar oluştu; kapanan yol araçlar kaldırıldıktan sonra kontrollü açıldı.

Erzurum şehir merkezi ile Dadaşkent yolu üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Sabah saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle ıslanan yolda fren yapmakta zorlanan araçlar kayarak birbirine çarptı. Beş aracın karıştığı kaza, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
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