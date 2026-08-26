Erzurum'daki Dava Süreleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'daki Dava Süreleri Açıklandı

Erzurum\'daki Dava Süreleri Açıklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'nde davaların bitiş süreleri türlerine göre belirlendi.

Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, en çok karşılaşılan 10 dava türüne göre davaların ortalama bitirilme süreleri belli oldu.

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2025 yılı faaliyet raporu göre, mahkemede görülen ticari davaların sonuçlanma süreleri türlerine göre büyük değişiklik gösteriyor. En hızlı karara bağlanan dava türü Öz Sermaye Tespiti olurken, en uzun süren dava türünün ise İtirazın İptali (Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarından Kaynaklanan) olduğu belirlendi.

Açıklanan verilere göre, Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki ilk 10 dava türü ve ortalama sonuçlanma süreleri şu şekilde sıralandı: Öz Sermaye Tespiti: 49 gün, Konkordato: 58 gün, Kıymetli Evrak İptali: 107 gün, Tazminat (Rücuen): 173 gün, Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden K): 283 gün, Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Söz. K): 326 gün, Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan): 388 gün, İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynak): 405 gün, Tazminat (Ölüm ve Cismani Sebep): 546 gün ve İtirazın İptali (Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarından Kaynaklanan): 574 gün

Veriler, Erzurum'da ticari uyuşmazlıkların çözümünde özellikle öz sermaye tespiti ve konkordato süreçlerinin iki aydan daha kısa bir sürede tamamlanarak hızlıca karara bağlandığını ortaya koydu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'daki Dava Süreleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Zelenskiy’den Erdoğan’a Bağımsızlık Günü teşekkürü Zelenskiy'den Erdoğan'a Bağımsızlık Günü teşekkürü
Sadece hakkını istemişti 4 çocuk babası cinayete kurban gitti Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin kader maçının kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Kastamonu’da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti

10:26
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme Roma ek test istedi
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi
10:12
YPGSDG kendini feshetti, Erdoğan’ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
10:03
Kayseri’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
09:53
Eski Bakan Denizolgun’un ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yastıkla boğulmuş olabilir
Eski Bakan Denizolgun’un ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yastıkla boğulmuş olabilir
09:45
Bu sene kıyamet kopacak Galatasaray’dan Leao bombası
Bu sene kıyamet kopacak! Galatasaray'dan Leao bombası
09:35
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife’nin son sözleri
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 10:33:40. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'daki Dava Süreleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement