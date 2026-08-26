Erzurum\'daki Dava Süreleri Açıklandı

Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, en çok karşılaşılan 10 dava türüne göre davaların ortalama bitirilme süreleri belli oldu.

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2025 yılı faaliyet raporu göre, mahkemede görülen ticari davaların sonuçlanma süreleri türlerine göre büyük değişiklik gösteriyor. En hızlı karara bağlanan dava türü Öz Sermaye Tespiti olurken, en uzun süren dava türünün ise İtirazın İptali (Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarından Kaynaklanan) olduğu belirlendi.

Açıklanan verilere göre, Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki ilk 10 dava türü ve ortalama sonuçlanma süreleri şu şekilde sıralandı: Öz Sermaye Tespiti: 49 gün, Konkordato: 58 gün, Kıymetli Evrak İptali: 107 gün, Tazminat (Rücuen): 173 gün, Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden K): 283 gün, Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Söz. K): 326 gün, Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan): 388 gün, İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynak): 405 gün, Tazminat (Ölüm ve Cismani Sebep): 546 gün ve İtirazın İptali (Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarından Kaynaklanan): 574 gün

Veriler, Erzurum'da ticari uyuşmazlıkların çözümünde özellikle öz sermaye tespiti ve konkordato süreçlerinin iki aydan daha kısa bir sürede tamamlanarak hızlıca karara bağlandığını ortaya koydu.