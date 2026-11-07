Erzurum Emniyet Müdürlüğü kış boyu sürecek nöbeti 'Cesarette Biriz' diyerek duyurdu - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü kış boyu sürecek nöbeti 'Cesarette Biriz' diyerek duyurdu

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü kış boyu sürecek nöbeti \'Cesarette Biriz\' diyerek duyurdu
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü kış boyu sürecek nöbeti \'Cesarette Biriz\' diyerek duyurdu
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Palandöken'deki kış nöbetini 'Cesarette Biriz' mesajıyla duyurdu. Paylaşımda asker ve kolluk kuvvetlerinin nöbeti ile karlı arazide devriye yürüten zırhlı araçlar yer aldı; faaliyetlerin kış boyunca süreceği belirtildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü zorlu kış şartlarında kentin zirvelerinde yürütülen kararlı mücadeleyi "Cesarette Biriz" mesajıyla paylaştı.

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığı ve yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü Erzurum'da, vatan savunması ve asayişin sağlanması için 7/24 esasına görfe görev yapan kahramanlar, dondurucu soğuğa meydan okuyor.

"Yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz"

Zorlu arazi ve hava şartlarında çekilen özel görüntülerle desteklenen paylaşımda, ay-yıldızlı şanlı Türk bayrağının karlı dağların zirvesinde dalgalandığı anlar yer aldı. Görev başındaki askeri personelin ve kolluk kuvvetlerinin tam teçhizatlı olarak nöbet tuttuğu anların vurgulandığı klipte, "Vatanın her karış toprağında olduğu gibi yükseklerin sessizliğini cesaretimizle dolduruyoruz" ifadelerine yer verilerek dosta güven, düşmana korku salındı.

Taktik tekerlekli zırhlı araçlar sahada

Paylaşılan video ve görsellerde, teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkan taktik tekerlekli zırhlı askeri araçların da karlı kaplı sarp arazilerde aktif olarak devriye faaliyetleri yürüttüğü görüldü. Palandöken ve kentin stratejik noktalarında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran ekipler, kış şartlarının operasyonel faaliyetlere engel olmayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzurum genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu denetim, devriye ve nöbet faaliyetlerinin kış boyunca aralıksız olarak kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Erzurum Emniyet Müdürlüğü3. SayfaErzurumGüncelYaşamSon Dakika

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