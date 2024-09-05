Erzurum İspir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Erzurum İspir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi ise yaralandı. Kamyonun pikap ile kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralılar ambulans ile Erzurum'a sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

05.09.2024 14:43
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Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Dallıkavak geçidinde meydana gelen trafik kazasında Bayburt Group AŞ'ye ait kamyon, karşı yönden gelen pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı şahıslar ambulans ile Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum İspir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum İspir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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