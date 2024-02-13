Erzurum Jandarma, Hırsızlık Olaylarına Karşı Tedbirleri Uyardı

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri hırsızlık olaylarına karşı alınacak tedbirler konusunda uyardı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personelince halkın yoğun olarak bulunduğu market, kahvehane, cami gibi yerlere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan "Dolandırıcıların Tuzağına Düşmeyin", "Hırsızlık Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirler" ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) "Vatandaşın Yanında, Yakınında, Yardımında" konulu broşürler hazırlanarak asıldı. Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda aynı konularda el broşürleri dağıtılarak dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı farkındalığı arttırmak, suçların önlenmesi, vatandaşların maddi zarara uğramasının önüne geçebilmek adına bilgilendirme faaliyetlerine kararlılık ve azimle devam edildiği belirtildi. - ERZURUM
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