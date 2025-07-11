Erzurum Jandarması Siber Suçlarla Mücadele Ediyor

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir ay içerisinde sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 13, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği tespit edilen 1, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 2, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 1, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 1, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçunu işlediği tespit edilen 1 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

Aynı dönemde yasa dışı bahis ve kumar içerikli 271 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı. - ERZURUM