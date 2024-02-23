Erzurum Polisi Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 31 Göçmen ve 3 Taciri Yakaladı - Son Dakika
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Erzurum Polisi Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 31 Göçmen ve 3 Taciri Yakaladı

Erzurum Polisi Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 31 Göçmen ve 3 Taciri Yakaladı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Tortum Yolu Köprülü Kavşak Keresteciler mevkisinde gerçekleştirdiği operasyonda 31 düzensiz göçmen ve 3 göçmen tacirini yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak tutuklama kararı verildi.

23.02.2024 14:06
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Göçmen kaçakçılığına ve kaçaklara geçit vermeyen Erzurum polisi, 31 düzensiz göçmen ve 3 göçmen taciri yakaladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Tortum Yolu Köprülü Kavşak Keresteciler mevkisinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon yaptı. Konu ile alakalı yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından durdurulan 34 EPE 589 plaka sayılı araç Gazelle marka kapalı kasa minibüs içerisinde 31 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, bir şüpheli şahıs ve yakalanan 31 düzensiz göçmen şahıs iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için şube müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir. Öncüsü olduğu değerlendirilen 34 HOH 509 plakalı mavi renkli 2015 model Passat araç Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş ve araç görevlilerimizce kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde V.E. ve H.İ.G. isimli şahıslar araçtan çıkarılmıştır. Göçmenlere yaptırılan teşhiste göçmenleri araca yerleştiren şahısların bunlar olduğu anlaşılmış, Cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alınmışlardır" denildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ile alakalı gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Konuyla ilgili Cumhuriyet savcısına ayrıca bilgi verilmiş, şüpheli şahısların göçmen kaçakçılığı suçundan ifadelerinin alınması ve hazırlanacak evraklarla birlikte mevcutlu olarak 20.02.2024 günü 13.30'da Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı alınmıştır. Şüpheli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine teslim edilmiştir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Polisi Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 31 Göçmen ve 3 Taciri Yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Polisi Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 31 Göçmen ve 3 Taciri Yakaladı - Son Dakika
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