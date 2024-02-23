Göçmen kaçakçılığına ve kaçaklara geçit vermeyen Erzurum polisi, 31 düzensiz göçmen ve 3 göçmen taciri yakaladı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Tortum Yolu Köprülü Kavşak Keresteciler mevkisinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon yaptı. Konu ile alakalı yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından durdurulan 34 EPE 589 plaka sayılı araç Gazelle marka kapalı kasa minibüs içerisinde 31 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, bir şüpheli şahıs ve yakalanan 31 düzensiz göçmen şahıs iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için şube müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir. Öncüsü olduğu değerlendirilen 34 HOH 509 plakalı mavi renkli 2015 model Passat araç Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş ve araç görevlilerimizce kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde V.E. ve H.İ.G. isimli şahıslar araçtan çıkarılmıştır. Göçmenlere yaptırılan teşhiste göçmenleri araca yerleştiren şahısların bunlar olduğu anlaşılmış, Cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alınmışlardır" denildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ile alakalı gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Konuyla ilgili Cumhuriyet savcısına ayrıca bilgi verilmiş, şüpheli şahısların göçmen kaçakçılığı suçundan ifadelerinin alınması ve hazırlanacak evraklarla birlikte mevcutlu olarak 20.02.2024 günü 13.30'da Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı alınmıştır. Şüpheli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine teslim edilmiştir." - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum Polisi Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 31 Göçmen ve 3 Taciri Yakaladı - Son Dakika
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları olay yerine gitmek için yola çıktıkları sırada kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.
PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yurtdışındaki spor yatırımlarının ardından Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın almayı planlıyor.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap ederek, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede bekar kimse kalmayacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?